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سخيفة ولن تنجح.. هكذا علق "شنكر" على مفاوضات ترسيم الحدود

10 - مايو - 2021
آخر تحديث: 10 - مايو - 2021 9:03 مساءً
ديفيد شنكر

ديفيد شنكر

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اعتبر مساعد وزير الخارجية الأميركي السابق ديفيد شنكر أن “الموقف الذي قدمه لبنان بشأن ترسيم الحدود لم يأتي بحل، والإسرائيليون يستخرجون الآن الغاز، وعلى غير استعداد للتوصل الى اتفاق مع لبنان”.

وقال في حديث لقناة “الحرة”: “لبنان يعتبر أن لديه كل الوقت، ونصرالله قال أمس أن المقاومة في وضع ممتاز ولا أحد يهتم بلبنان خاصة حزب الله”.

وأضاف: ” ولكن في هذا الوقت، سوريا تنتهك سيادة لبنان في الشمال وتبرم العقود مع شركات روسية للتنقيب واستخراج الغاز في المياه التابعة للبنان ولبنان لا يهتم بانتهاك سيادته من قبل سوريا فاعتقد أن هذه المفاوضات سخيفة ولن تنجح ومأسوف عليها”.

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