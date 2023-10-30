"سرايا القدس" تخترق موقع حانيتا الإسرائيلي من جنوب لبنان.. وتنعى شهيدين

كشفت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين في بلاغ عسكري، أنّ “سرايا القدس – كتيبة الشهيد علي الأسود” نفذت مساء الأحد، “عملية اختراق للسياج الأمني لدى العدو الصهيوني عند موقع حانيتا العسكري شمال فلسطين المحتلة، حيث تمكن مجاهدونا من الاشتباك مع قوات العدو على أرض فلسطين المحتلة، وذلك نصرة لغزة ضمن معركة طوفان الأقصى وردًا على مجازر الاحتلال في حق المدنيين”.

كما أعلنت الحركة في بيان ثان، أنّ “سرايا القدس تزف الشهيدين المجاهدين ابراهيم محمد عثمان (٢٣ عامًا) ومصطفى عز الدين حسين (٢١ عامًا) من أبطال كتيبة الشهيد علي الأسود في ساحة سوريا، اللذين ارتقيا مساء الأحد ٢٩/١٠/٢٠٢٣ أثناء تنفيذهما العملية البطولية في موقع حانيتا العسكري شمال فلسطين المحتلة”.

بالمقابل، أفادت وسائل إعلام تابعة للعدو بمقتل جندي إسرائيلي وإصابة 3، إثر انقلاب دبابة، شمالي فلسطين المحتلة عند الحدود مع لبنان.