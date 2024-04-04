"سرايا القدس - كتيبة الشهيد المجذوب" شيّعت الشهيد الرنتيسي في مخيم نهر البارد

شيّعت “سرايا القدس” – “كتيبة الشهيد المجذوب – الساحة اللبنانية”، الشهيد محمد عبد العزيز الرنتيسي، في مخيم نهر البارد، والذي ارتقى في معركة طوفان الأقصى.

انطلق موكب التشييع من مخيم البداوي، في مسيرة شعبية شارك فيها الآلاف، وجابت شوارع مخيم نهر البارد، وضمت قياديين في حركة “الجهاد الإسلامي” والفصائل الفلسطينية والقوى والأحزاب الوطنية والإسلامية اللبنانية وعلماء وفاعليات شمالية.

واعتبر الأمين العام لـ”حركة التوحيد الإسلامي” الشيخ بلال سعيد شعبان في كلمة، بعد أن أمّ المصلين في الجنازة، أن “الشهداء هم نور هذه الأمة وفجرها الجديد، يكتبون بدمائهم الطاهرة تاريخ عز للأمة، فيدافعون عن المقدسات ويحررون الأرض من المحتلين الصهاينة، ويبذلون أرواحهم على طريق القدس الشريف”.

وقال: “إن طرابلس وعكار والضنية ومخيمات الشمال، وكل شبابنا يتوقون للمشاركة في الجهاد والمقاومة، وتجاوز كل الحدود والسدود المصطنعة التي تحول دون نصرة أهلنا في غزة والضفة وكل فلسطين”.

وعزى بـ”الشهيد الرنتيسي وإخوانه”، وقال: “منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وسنكون في العاجل في هذه المواجهة الكبرى من خلال الشراكة الحقيقية الفاعلة لأبناء طرابلس المدينة التي تنسجم مع تاريخها المقاوم المدافع عن بيت المقدس وأكناف بيت المقدس”.