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سرب من مسيرات حزب الله يهاجم موقعا عسكريا إسرائيليا في الجولان

منذ 41 دقيقة
مسيرة تابعة لحزب الله

مسيرة تابعة لحزب الله

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قال جماعة حزب الله إنه هاجم موقعا عسكريا إسرائيليا في هضبة الجولان (الاثنين 10-6-2024) بسرب من الطائرات المسيرة.

وأضافت الجماعة في بيان أنها أصابت جنودا إسرائيليين وتسببت في اشتعال النيران بجزء من الموقع العسكري.

وفي وقت سابق، قال حزب الله إنه هاجم بسرب مسيّرات انقضاضية ما وصفه بمقر القيادة المستحدث للفرقة 146 شرق نهاريا، مؤكدا إيقاع أفراده بين قتيل وجريح.

وأضاف أنه استهدف موقع بياض بليدا بمسيرة انقضاضية، والتجهيزات التجسسية المستحدثة في ثكنة راميم، ومبنى يستخدمه جنود الاحتلال في مستعمرة أفيفيم.

وأفاد بأنه قصف مبنى يستخدمه جنود الجيش الإسرائيلي في مستعمرة يرؤون، وأوقع من بداخله بين قتيل وجريح، كما استهدف مبنيين يتمركز فيهما جنود الاحتلال في مستوطنة المنارة.

كما قال إنه استهدف موقع الرادار في مزارع شبعا المحتلة بالمدفعية والصواريخ الموجهة.

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