سرقات من داخل المطاعم.. وقوى الأمن تكشف الفاعلين

أشارت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي- شعبة العلاقات العامة، في بيان، إلى أنّه “بتاريخ 6/2/2023، ادّعى أحد المواطنين لدى فصيلة الجميزة في وحدة شرطة بيروت، أنّه خلال وجوده داخل مطعم في محلة الجميزة وضع سترته على كرسي بجانبه وبداخلها مبلغ مالي وقدره 800$ و2،000،000 ل.ل.، وأنّ مجهولًا أقدم على سرقة هذا المبلغ من داخلها.

بنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة، توصلت هذه الفصيلة في خلال 24 ساعة، إلى تحديد هوية الفاعلين وتوقيفهما بالجرم المشهود أثناء قيامهما بمحاولة سرقة من داخل المطعم ذاته، وهما: ن. س. (مواليد عام 1985، جزائري)، ور. ن. (مواليد عام 1978، جزائري)، وضبطت بحوزتهما المبلغ المسروق، إضافة إلى مبالغ مالية أخرى من عملات مختلفة.

بالتحقيق معهما، اعترفا بإقدامهما على سرقة المدعي داخل المطعم، وصرحا بأنهما حاولا القيام بعمليتي سرقة بالطريقة ذاتها من داخل مطعمين آخرين، لكن محاولتهما باءت بالفشل.

سلم المبلغ المسروق إلى صاحبه، وأودع الموقوفان مع المضبوطات القضاء المختص، بناء على إشارته”.