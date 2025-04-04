سرقا أموالًا من داخل خزنة بعد أن كبّلا العاملة المنزلية!

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ الآتي:

بتاريخ 02-02-2025، ادّعى أحد المواطنين أنّ مجهولين أقدموا على الدّخول الى منزله في بلدة كفر متى – عاليه أثناء غيابه وزوجته عن المنزل، وقاموا بتكبيل العاملة المنزليّة وسرقوا خزنة حديدية بداخلها 50،000 دولار أميركي، و10 ليرات ذهبيّة، و4 أونصات من الذّهب، و200مليون ليرة لبنانيّة، إضافةً إلى مصاغ ذهبي عائد لزوجته.

على إثر ذلك، أعطيت الأوامر إلى القطعات المختصّة للقيام بإجراءاتها في موقع حصول عمليّة السّرقة، وكشف الفاعلين وتوقيفهم. وبنتيجة المتابعة، توصّلت شعبة المعلومات إلى تحديد هويَّتَي الفاعلَيْن وهما:

خ. و. (مواليد عام 1998، سوري) من أصحاب السّوابق بجرائم سرقة.

و. س. (مواليد عام 2003، سوري)

وتمكّنت، بعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، من توقيفهما بالتّزامن إثر مداهمتَين في بلدة بيصور.

بتفتيش منزلَيهما، تم ضبط مبلغ يقارب الـ 120مليون ليرة لبنانيّة، وحوالَي 9،000 دولار أميركي، و1،500 يورو، وعلبة بداخلها مجوهرات.

بالتّحقيق معهما، اعترفا بما نُسِبَ إليهما لجهة إقدامهما على تنفيذ عمليّة السّرقة وأنّهما دخلا بتاريخ 02-02-2025 الى المنزل بعد أن فتحت العاملة الباب حيث عمِلا على تكبيلها وكم فمها بواسطة لاصق، وتوجّها إلى غرفة النّوم وقاما بخلع الخزنة عن الحائط وفتحها وسرقة ما بداخلها من مجوهرات وأموال، ولاذا بالفرار، من المحلّة، على متن دراجة آليّة.

تمّ تسليم المبلغ المضبوط والمجوهرات إلى مالكها، وجرى حجز الدّرّاجة الآليّة المستخدمة في عمليّة السّرقة.

أجري المقتضى القانوني بحقّهما، وأودعا المرجع المعنيّ بناء على إشارة القضاء المختصّ.