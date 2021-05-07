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سرقا اسلاك كهربائية من ورش قيد الانشاء في شرتون

7 - مايو - 2021
توقيف

توقيف

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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

“في إطار المتابعة التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي لمكافحة مختلف أنواع الجرائم على جميع الأراضي اللبنانية، وبعد أن حصلت في الآونة الأخيرة عمليات سرقة أسلاك كهربائية عدة من داخل ورش قيد الإنشاء في بلدات ضمن قضاء عاليه.

على أثر ذلك، كثفت القطعات المختصة في الشعبة جهودها الاستعلامية في أماكن حصول السرقات، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات التي قامت بها، اشتبهت بشخصين:

-ف. ر. (مواليد عام 1994، لبناني)
-ع. ز. أ. (مواليد عام 1990، لبناني)

أعطيت الأوامر للقطعات المختصة في الشعبة لمراقبة المذكورين بشكل دقيق والعمل على توقيفهما.

بتاريخ 26-4-2021، وبعد عملية رصد ومراقبة، أوقفت إحدى دوريات الشعبة المشتبه بهما، بالجرم المشهود، أثناء قيامهما بسرقة أسلاك من داخل مشروع قيد الإنشاء في بلدة شرتون. وضبطت بحوزتهما كمية كبيرة من الأسلاك الكهربائية المسروقة، إضافة إلى أدوات تستعمل في عملية السرقة.

بالتحقيق معهما، اعترفا بتنفيذهما العديد من عمليات سرقة مماثلة من داخل ورش قيد الإنشاء من بلدات بيصور، شرتون، عاليه، وسلفايا. كما اعترف الأول بتعاطي المخدرات.

أجري المقتضى القانوني بحقهما، وأودعا مع المضبوطات المرجع المختص، بناء على إشارة القضاء”.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

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