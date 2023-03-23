سرقا محتويات منزل من بلدة روم الجزينية

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ الاتي:

“بتاريخ 11-3-2023، ورد اتصال الى فصيلة جب جنين في وحدة الدرك الإقليمي حول الاشتباه بشخصين يقومان بعمليات سرقة على متن سيارة نوع “فولكس واجن” تحمل لوحات أجنبية مركونة على جانب الطريق العام في محلة كفريا/ البقاع الغربي.

على الفور، توجهت دورية من مخفر جب جنين الى المكان المشار إليه، وتمكنت من توقيف كل من:- ع. م. (مواليد عام 1985، لبناني)

– م. ح. (مواليد عام 1990، سوري)

بتفتيش السيارة عثر في داخلها على أدوات تستخدم في عمليات السرقة، بالإضافة الى مقتنيات منزل وعدة صيانة.

باستماعهما، تبين انهما أقدما على سرقة المضبوطات من منزل في قضاء جزين.

نتيجة التنسيق بين فصيلة جب جنين ومفرزة استقصاء الجنوب، توصلت هذه المفرزة إلى تحديد هوية صاحب المنزل الذي تعرض للسرقة في محلة روم/جزين، وبالتواصل معه أفاد أنه لم يقم بزيارة مكان إقامته منذ فترة، وبعد تأكده من الموضوع، اتضح له ان منزله قد تعرض فعلا للسرقة.

سلمت المسروقات إلى مالكها، وأجري المقتضى القانوني في حق الفاعلين، وأودعا القضاء المختص بناء على إشارته”.