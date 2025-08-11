الأثنين 17 صفر 1447 ﻫ - 11 أغسطس 2025 |
سرقة آلية "عسكرية إسرائيلية" وسحبها الى داخل لبنان!

دبابة إسرائيلية متمركزة على الجانب الإسرائيلي من الحدود الإسرائيلية اللبنانية. رويترز

افادت صحيفة “هآرتس” العبرية أن آلية “روبوت”عسكرية ذاتية القيادة، تابعة للجيش الإسرائيلي، سُرقت من جنوب لبنان يوم الخميس الماضي، مزوّدة بمدفع رشاش ومعدات متنوعة، وتمّ نقلها الى العمق اللبناني.

وقالت انه في البداية، إعتقد الجيش الإسرائيلي، أن المركبة، التي كانت تعمل بالقرب من موشاف دوباف “دوفيف” في الجليل الأعلى، قد استولت عليها قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة “اليونيفيل”، لكن بعد التفتيش، إكتشف أنها لم تكن بحوزتهم، وأنها على ما يبدو، “في أيدي جهات معادية”، دون تحديدها.

وأوضحت أن الجنود إستخدموا مركبتين ذاتيتي القيادة، وخلال عملهما، إنقلبت إحدى الآليتين،، فاستلزم الأمر، إستخدام رافعة لإخراجها من من المكان. وأثناء عملية الإنقاذ، لاحظ الجنود، أن المركبة الثانية كانت مُحمّلة على شاحنة نقل، شقت طريقها إلى لبنان. وقد امتنع قادة الفرقة91، المسؤولة عن القطاع، عن تدمير المركبة بغارة جوية.

