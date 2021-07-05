سرقة أبواب ونوافذ حديدية في منشآت كفرزبد ومصلحة الليطاني تقدم شكوى

أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بيان، انها ” تقدمت بشكوى امام النيابة العامة التمييزية حول سرقة أبواب ونوافذ حديدية، حيث تبين أن السرقة طالت (أبوابا حديدية عدد 8 ونوافذ حديدية عدد 3 وبابا خشبيا عدد 1) من المباني والمنشآت في الحمى الوطني “المحمية” في كفرزبد والواقعة على استملاك المصلحة الوطنية لنهر الليطاني (حرم نهر الليطاني و مفيضه) بموجب المرسوم 18093/1957 تاريخ 17/12/1957 والواقعة بين العقارات من الرقم 253 حتى الرقم 282 من منطقة كفرزبد العقارية، وذلك من الجهة الشمالية ومن العقارات رقم 1 حتى الرقم 3 من منطقة عنجر العقارية، وذلك من الجهة الجنوبية (نهر شمسين) ومن العقارات رقم 8 حتى الرقم 16 من منطقة كفرزبد العقارية، وذلك من الجهة الشرقية ومن العقارات رقم 21 حتى الرقم 26 من منطقة كفرزبد العقارية من الجهة الغربية”.







