سرقة أحد السباع البرونزية من منطقة "إهدن"!

أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” بأن بلدة اهدن استيقظت على خبر سرقة احد نصب السباع البرونزية المصنوعة في الخارج على المدخل الجنوبي لاهدن، وهما هدية من المغترب اميليو بطرس الشيخا لمسقط رأسه، بعد ان كان والده بادر الى تقديم هدية سباع المطل.

كما تبين ان السارق حاول اقتلاع السبع البرونزي الثاني لكنه لم يفلح.

يشار إلى إهدن تضم اثنين من السباع البرونزية حيث كان مدخل إهدن فيما مضى، وهما هدية من المغترب بطرس الشيخا، وقد عهد إلى النحات جورج السلو بصنعهما، حيث د احتلا مكانهما على الطريق العام منذ سنة 1939.

وفيما بعد تابع نجله المغترب إميليو الشيخا، بعد وفات والده، وأهدى المنطقة سبعَين برونزيين مصنوعَين في الخارج، وُضعا على قاعدتين من مدخل إهدن لجهة كفرصغاب-بشري، خلال ولاية رئيس بلدية زغرتا-إهدن السابق العميد جوزيف المعراوي.