الأثنين 25 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 19 ديسمبر 2022 |
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سرقة اسلاك كهربائية في رومية.. والبلدية تناشد الاهالي

منذ 8 دقائق
سرقة

سرقة

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أعلنت بلدية رومية في بيان، عن “سرقة اسلاك كهربائية في البلدة”.

وفي التفاصيل اشارت الى انه “عندما كانت شرطة بلدية روميه تقوم بواجبها استشبهت بسيارة من نوع جيب شيروكي اسود اللون وبداخله ثلاثة اشخاص من الجنسية السورية وبحوزتهم ادوات حادة فاتصلت وابلغت فصيلة درك برمانا بالأمر فكان الرد بتركهم وعند تفتيشهم وجدت شرطة البلدية اسلاكا كهربائية مفككة فاتصلت مجددا بفصيلة الدرك وتم تسليم أحدهم”.

وطلبت البلدية من” جميع المواطنين ان تكون بحوزتهم اوراقهم الثبوتية عند مرورهم في بلدة روميه والتعاون مع شرطة البلدية حفاظا على امنهم وسلامتهم وعلى امن وسلامة اهالي البلدة”.

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