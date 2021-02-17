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سرقة السيارات على خط لبنان - سوريا

17 - فبراير - 2021
شعبة المعلومات

شعبة المعلومات

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صدرعن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي-شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها دوريات شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي للحدّ من عمليات سرقة السيارات على جميع الأراضي اللبنانية، ومن خلال عمليات المراقبة التي تقوم بها هذه الدوريات، اشتبهت بتاريخ 10-2-2021، بسيارتين مستأجرتَين من نوع “كيا سيراتو” و”هيونداي سولاریس”، وتمكّنت من ضبطها في محلتي المكلس وضبية، وتوقيف الأشخاص الذين كانوا على متنها، وهم: م. ع. (مواليد عام 1996، سوري) وع. ع. (مواليد عام 1999، سوري) وف. ح. (مواليد عام 1994، سوري).وضُبطت بحوزتهم بطاقات هويات وإجازات سوق وإقامات مزوّرة.

وبالتحقيق معهم، اعترفوا بتشكيل عصابة لسرقة السيارات، وانهم استأجروا السيارتين بهدف سرقتهما، ونقلهما الى الأراضي السورية، مستخدمين بطاقات مزورّة لتسهيل تنقّلاتهم. كما تبيّن أن الموقوف الأول من أصحاب السوابق بجرائم مخدّرات وتسهيل دعارة، وقد أوقف سابقاً لمرتَين.

أعيدت السّيارتان الى أصحابهما، وأجري المقتضى القانوني بحق الموقوفين، وأودعوا مع المضبوطات المرجع المختص بناءً على إشارة القضاء.

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