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سرقة بقيمة حوالي 200 مليون ليرة في بقعاتا

27 - مايو - 2021
توقيف

توقيف

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صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

بناء على ادعاء أحد المواطنين لدى مفرزة بيت الدين القضائية في وحدة الشرطة القضائية حول قيام اشخاص بسرقة أبواب مصنوعة من الحديد والألومينيوم، شبابيك، أدوات صحية مختلفة الاستعمال، وكمية من الحديد من بناء قيد الانشاء يملكه في محلة بقعاتا الشوف، بحيث قدرت قيمة المسروقات بحوالى /200/ مليون ليرة لبنانية.

على الأثر، ونتيجة المتابعة من قبل هذه المفرزة توصلت الى تحديد هوية السارقين، وهم كل من اللبنانيين:

– ع. ع. (مواليد عام 1979)

– ش.ع. (مواليد عام 1988)

– ر. ذ. (مواليد عام 1986)

فضلاً عن تحديد مكان وجود المسروقات في محلة كفرحصيد- بعقلين داخل بناء قيد الانشاء، حيث قامت قوة بتاريخ 23-5-2021 بمداهمته وضبطت أبواب وشبابيك عددها /40/ قطعة، بلاط وأحجار صخر تلبيس، اشتراها صاحب المكان من المشتبه به الاول دون علمه أنها مسروقة.

جرى توقيفهم، وبالتحقيق معهم اعترفوا بما نسب إليهم.

سلمت المسروقات الى المدعي، واجري المقتضى القانوني بحق الموقوفين، وأودعوا القضاء المختص، بناء على اشارته.

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