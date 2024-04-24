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سرقة دراجة نارية والإعتداء على صاحبها في بحنين

منذ 43 دقيقة
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أقدم مجهولان يستقلان دراجة ناريّة على سرقة دراجة ناريّة تابعة للشاب ع. .ح. أثناء عمله في بلدة بحنين – المنية، والفرار بها، فاستقل ع. ح. على الفور دراجة نارية يملكها صديقه الذي كان معه ولحقا بالسارق الذي كان يرافقه شخص آخر يتابعه عن بُعد، فما كان من السارق إلا أن ضرب بقدمه الشابين ليصدمهما في عمود كهرباء على جانب الطريق ما أدى إلى إصابتهما بكسور ورضوض، قبل فراره ومن معه إلى جهة مجهولة.

وعملت فرق الإسعاف على نقل الإصابتين إلى أحد مستشفيات المنطقة لتلقي العلاج اللازم، في حين باشرت الأجهزة الأمنية التحقيقات لمعرفة هوية الفاعلين وتوقيفهم.

في موازاة ذلك، أقدم مجهولون على سرقة سيارة في مشروع سميح زريقة في المنية، شارع الجديدة، وفروا إلى جهة مجهولة. وقد أبلغ صاحب السيارة القوى الأمنية بحادث السرقة.

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