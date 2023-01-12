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سرقة كابلات الكهرباء في كسروان محور نقاش بين مولوي والدكاش

منذ 10 دقائق
شوقي الدكاش

شوقي الدكاش

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عرض عضو “تكتل الجمهورية القوية” النائب شوقي الدكاش، مع وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، لشؤون كسروان والفتوح.

بعد اللقاء، أعلن الدكاش أنّ البحث مع الوزير مولوي تطرق إلى “موضوع التجاوزات التي تتزايد في المنطقة، خصوصًا السرقات، ومنها سرقة كابلات الكهرباء وغيرها من الأملاك العامة. وتناقشنا في سبل التعاون مع البلديات والمجتمع المدني والقوى الأمنية للحد من تفشي هذه الظاهرة. كما تطرّقنا إلى وجود اللاجئين السوريين في المنطقة وما يشكّل ذلك من عبء أمني واقتصادي وانعكاسه على العمالة اللبنانية”.

كما تطرّق إلى “الاعتداء الذي على قوى الأمن الداخلي في إحدى مناطق الكورة وشتم المقدسات المسيحية”، شاكراً لـ”مولوي وقوى الأمن حسم الموضوع سريعاً وبحكمة وإلقاء القبض على المرتكبين وإزالة المخالفة، رغم كل الظروف الصعبة”.

ختم: “ناقشت أيضاً مع مولوي التحضيرات للانتخابات البلدية وكيفية التعاون لتحقيق اللامركزية، التي نص عليها الطائف. وأكد لي العمل على إجراء الاستحقاق في موعده. ودعوته إلى زيارة كسروان ولقاء نوابها وفاعلياتها في القائمقامية في جونية والقيام بجولة فيها”.

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