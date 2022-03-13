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سرقة كابلات النحاس لمحول ومحطة كهرباء في بلدة سبلين

13 - مارس - 2022
شبكة كهرباء (صورة تعبيرية)

شبكة كهرباء (صورة تعبيرية)

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أقدم مجهولون على سرقة كابلات النحاس لمحول ومحطة كهرباء في بلدة سبلين، والذي يغذي الحارة الغربية من البلدة بالتيار الكهربائي، مما أدى إلى انقطاع التيار بشكل كامل عن أحياء في البلدة.

وعلى الأثر، أجرى رئيس البلدية محمد أحمد يونس، سلسلة اتصالات بالقوى الأمنية، ومؤسسة “كهرباء لبنان”، وأبلغهم بالحادثة، وبوشرت التحقيقات لمعرفة وملاحقة الفاعلين.

إشارة الى ان حركة سرقة شبكات الكهرباء في المنطقة، ناشطة وتسجل بشكل يومي، حيث غياب التيار الكهربائي عن الشبكة، يفسح في المجال أمام التعدي على الشبكات والمحطات وسرقتها.

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