سرقة محلّ لبيع الزيتون في العبدة بقيمة 250 مليون ليرة

أقدمت مجموعة من المجهولين بواسطة الخلع والكسر على سرقة محلّ لبيع الزيتون ومنتجاتها بالإضافة لبطاريات على طريق عام حلبا العبدة قرب جسر عرقة، حيث بلغت قيمة المسروقات أكثر من 250 مليون ليرة.

وقد إدعى المواطن أمام الأجهزة الامنية ضدّ مجهول والتي باشرت بالتحقيقات لمعرفة الفاعلين تمهيداً لتوقيفهم.

وفي مطلع هذا الشهر أعلن تجمع الهيئات الممثلة لقطاع الزيتون في بيان، أن “مجموعات من السارقين تقوم بسرقة كميات كبيرة من الزيتون تحت جنح ‏الظلام في عدد من المناطق، وأحيانًا تقوم هذه العصابات بقطع الاغصان الوفيرة الحمل وسرقتها”.‏

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واعتبر أنّ “هذا الأمر الخطير لا يمكن أن يستمر سيما وان مزارعي الزيتون ينتظرون الموسم بفارغ الصبر لسد ديون الحراثة والتقليم ‏والتسميد، وليس لهم من معيل سوى شجرة الزيتون بخاصة في هذه الايام الشديدة الصعوبة”.‏

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وطالب التجمع قيادة الجيش والأجهزة الأمنية باعتقال السارقين في القرى المعروفة، “منعا لاستمرار هذه الظاهرة ومنعا لحدوث ما لا ‏يحمد عقباه”.‏