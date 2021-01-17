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سرقة منشآت سدّ القيسماني على مرحلتين

17 - يناير - 2021
مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان

مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان

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أعلنت مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان أن منشآت سد القيسماني التابع للمؤسسة تعرّضت لعملية سطو على مرحلتين، حيث سرقت في المرحلة الأولى أول من أمس كابلات الكهرباء التي تربط السدّ بالمحول الكهربائي بهدف تشغيله، ثم عاد السارقون في اليوم التالي وحاولوا كسر باب المستودع لسرقة المحطات وأجهزة إضافية من دون أن يتمكنوا من ذلك.

وعلى الفور، تقدمت المؤسسة بشكوى إلى القوى الأمنية لملاحقة الفاعلين وأخذ بصماتهم آملة تحديد هوياتهم بأقصى سرعة ممكنة وعدم تكرار الإعتداء على السد الذي يغذي ثلاثة وعشرين قرية بالمياه، في وقت أن التصليحات وكلفتها المرتفعة بالعملة الصعبة ستؤثر سلبًا على برنامج إمداد المشتركين بالمياه، بعدما اضطرت المؤسسة إلى تشغيل السد على المولدات الكهربائية التي لا يمكن استهلاكها بشكل متواصل.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

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