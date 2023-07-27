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سرقة واختلاس وإساءة أمانة.. حكمٌ بحقّ مدير سوبرماركت!

منذ 5 دقائق
القضاء

القضاء - تعبيرية

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أصدر القاضي المنفرد الجزائي في طرابلس، حكمًا حمل الرقم 2023/162، قضى بحبس المدّعى عليه “ر.م”، الملقّب بـ”أبي جاد”، سنة واحدة مع إلزامه بإعادة المبالغ المسروقة والعطل والضرر.

وكانت فصيلة درك باب الرمل، ألقت القبض على “ر.م” في نيسان الماضي، بعد مداهمة نفذتها في الضم والفرز في طرابلس، بموجب مذكرة توقيف بجرم سرقة وإساءة أمانة واختلاس.

يذكر أن “ر.م.” كان مديراً لأحد السوبرماركات الكبيرة في طرابلس، كونه صهرًا لصاحب السوبرماركت، ولكنه اختلس منه مبلغًا كبيرًا وتوارى عن الأنظار إلى أن تمّ القبض عليه.

وبعد صدور الحكم، شكر المدعي القضاة، وقال: “تحية إلى القضاء الذي عمل ويعمل على قمع الظالم وإنصاف المظلوم رغم كل الظروف الصعبة”.

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