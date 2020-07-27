سرقة 3 سيارات ودراجة نارية في قضاء زحلة

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أقدم مجهولون على سرقة سيارة ” Kia Rio” أسود – 2013، رقم لوحتها 310070/ج تعود للمدعوة ريمي جريصاتي من محلة رياق – حوش حالا.

كما أقدم مجهولون على سرقة سيارة”Kia picanto بيضاء” من محلة البربارة في زحلة تحمل اللوحة رقم 469905/ج – صنع 2012، تعود للمواطنة باسكال قصار.

كذلك ادعى في مخفر شتوره عبد الهادي علي الاذن (سوري) ان مجهولين اقدموا على سرقة دراجته النارية رقمها 462677/م – صنع 2003 من امام مسجد الإمام علي في سعدنايل.

كما ادعى المدعو (حسن. ا) أن مجهولا اقدم على سلبه سيارته “غراند شيروكي – فضية – صنع 2009 وفي داخلها هاتفان خلويان في محلة المعلقة.