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سرقة 50 مليون ليرة ومسدسين حربيين من محل للتصوير في الميناء

أقدم مجهول على الدخول الى محل في المنية عائد للمدعو ف. س. المعد للتصوير الفوتوغرافي والمونتاج بواسطة الكسر والخلع وقام بكسر قفل الخزنة الرقمية الموجودة تحت طاولة المكتب وسرق من داخلها مبلغ حوالي 50 مليون ل.ل. ومسدسين حربيين ثم فر الى جهة مجهولة.

 

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وفي البوشرية اقدم مجهولان على *الدخول الى محل المدعو ر. ب.  وهو عبارة عن مصبغة ومكتب لتحويل الأموال وسرقا من داخل خزنة خشبية مبلغ تقدر قيمته حوالي ٤ ملايين ليرة و١٢٦٠$ وذلك بعد الهاء عامل التنظيفات س. ل. هندي الجنسية.

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