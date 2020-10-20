سرقت منزل في بشتفين الشوفية ووقعت في قبضة الأمن

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

بتاريخ 13-10-2020، ادعى مواطن أن مجهولا دخل إلى منزله الكائن في بلدة بشتفين الشوفية، وسرق من داخل غرفة النوم حوالى /40/ ألف دولار أميركي، و/10/ ملايين ليرة لبنانية، ومصاغ قدره بـ/15/ ألف دولار أميركي.

بنتيجة الجهود الاستعلامية التي قامت بها الشعبة، تبين أن السرقة حصلت في وضح النهار، في فترة غياب زوجة المدعي المؤقت عن المنزل.

من خلال المتابعة الحثيثة، تمكنت الشعبة من تحديد هوية المشتبه بتنفيذها عملية السرقة، وهي صديقة الزوجة وجارتها في السكن، وتدعى:

– ه. م. (مواليد العام 1968، لبنانية).

بتاريخ 15-10-2020، أوقفتها دورية من الشعبة في البلدة المذكورة.

بالتحقيق معها، أنكرت في بادئ الأمر علاقتها بالسرقة، وبعد مواجهتها بالأدلة التي تثبت تورطها، عادت واعترفت بتنفيذ عملية السرقة أثناء غياب جارتها المؤقت عن المنزل، وأنها خبأت الأموال في أماكن متعددة داخل منزلها.

بتفتيش المنزل، عثر على كامل المسروقات، وأعيدت إلى المدعي.

أجري المقتضى القانوني في حق الموقوفة، وأودعت المرجع المختص، بناء على إشارة القضاء.