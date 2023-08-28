الأثنين 12 صفر 1445 ﻫ - 28 أغسطس 2023 |
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سرقت 80 ألف دولار من محل للمجوهرات.. إليكم ما حصل في النبطية!

منذ 3 دقائق
كاميرات المراقبة كشفت وجه السارقة

كاميرات المراقبة كشفت وجه السارقة

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تعرّضت محلات مجوهرات جابر الكائنة في الوسط التجاري في مدينة النبطية لعملية سرقة محترفة من قبل سيدة مجهولة في الأربعين من عمرها، تمكنت من سرقة حقيبة خاصة في داخلها 80 ألف دولار.

وأشار صاحب المحل محمد جابر إلى أنّ “سيدة أظهرت كاميرات المراقبة وجهها أنها ليست من زبائن محلاتنا ولا هي من المنطقة، استغلت الازدحام في داخل المحل وبخاصة في هذا اليوم، يوم الإثنين وزحمة السوق الشعبي الأسبوعي في النبطية، وتحركت في المحل وسط الزحام، كما تظهر الكاميرات، ومدت يدها إلى عدد من حقائب السيدات اللواتي كنّ في المحل يبتعن المجوهرات، إلى حين تمكنت من سرقة حقيبة خاصة فيها 80 ألف دولار ومسدس حربي وأوراق شخصية كانت في خزانة جانبية، وغادرت من دون أن يلاحظها أحد، ولاحقًا تنبهنا لحصول السرقة وأعدنا مشاهدة كاميرات المراقبة وتمكنا من تحديد وجه السارقة”.

ولفت جابر إلى أنّه “تم إبلاغ الجهات الأمنية المعنية بالسرقة، كما جرى تعميم صورة السارقة على مواقع التواصل الاجتماعي، وأعلنا عن جائزة قيمة لمن يعرف عنها شيئًا”.

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