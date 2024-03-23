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سرقوا 190 ألف دولار و10 أونصات ذهب من منزل في صور!

منذ 5 دقائق
آخر تحديث: 23 - مارس - 2024 1:38 مساءً
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صدر عن المديرية العـامة لقــوى الأمـن الـداخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة – بلاغاً جاء فيه: “بتاريخ 5-3-2024، إدعى أحد المواطنين أن مجهولين أقدموا على الدخول بواسطة الكسر والخلع الى منزله الكائن في منطقة صور – جل البحر، وسرقوا من داخله مبلغ /190,000/ دولار أميركي و/10/ “أونصات” من الذهب، ولاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة.

على الفور، باشرت القطعات المختصّة في قوى الأمن الداخلي إجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة لكشف منفذي السّرقة، وتوقيفهم. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة، توصّلت إلى تحديد هويّات المتورطين بهذه العملية، ومن بينهم الرأس المدبّر، ويدعى: ع. ق. (مواليد عام 1977، لبناني)”.

وأضاف: “وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيفه في صيدا / الكورنيش البحري، على متن سيّارة رباعيّة الدّفع، لون كحلي. تم ضبط قسم من المبلغ المسروق يُقدّر بحوالى /107,000/ دولار أميركي و/10/ “أونصات” ذهبية و/3/ بنادق صيد، وكميّة من الذهب بلغت قيمتها نحو /8,000/ دولار أميركي، كان قد اشتراها الموقوف بالأموال المسروقة.

بالتّحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه لجهة قيامه، بالإشتراك مع شخص آخر، بتنفيذ عملية السّرقة المذكورة.

أجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع مع المضبوطات والسيّارة المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص، والعمل مستمر لتوقيف شريكه”.

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