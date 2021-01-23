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سرق أجهزة توزيع الإنترنت عن أسطح المنازل وباعها

23 - يناير - 2021
توقيف

توقيف

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صدر عـن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

“في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليّات السرقة على مختلف الأراضي اللبنانية، وبعد أن كَثُرَت في الآونة الأخيرة سرقة أجهزة الإنترنت “Access point” عن أسطح المباني والمنازل في منطقتي عالية وبعلشميه، كثّفت الشعبة إجراءاتها الاستعلامية والميدانية في أماكن حصول هذه العمليات.

بنتيجة الإستقصاءات والتحريات، تمكّنت من تحديد هوية السارق، ويدعی:

– ب. ح. (مواليد ۱۹۹۷، سوري)

بتاريخ 20/1/2021 وبعد عملية متابعة دقيقة، تمكّنت دوريات الشعبة من تحديد مكان تواجده وتوقيفه في بلدة بيصور.

بتفتيشه ومنزله، تم ضبط /15/ جهاز “Access point” مسروقاً.

بالتحقيق معه، اعترف أنه أقدم -بتواريخ مختلفة- على تنفيذ /36/ عملية سرقة من هذا النوع عن أسطح المباني والمنازل ضمن عاليه وبعلشميه، وأنه قام ببيع /10/ أجهزة مسروقة بمبلغ مليوني ليرة لبنانية.

أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع مع المضبوطات المرجع المختص، بناءً على إشارة القضاء”.

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