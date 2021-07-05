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سرق أغطية الصرف الصحي من محطة تكرير في عين قنيا

5 - يوليو - 2021
عناصر من قوى الأمن

عناصر من قوى الأمن

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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: “توافرت معلومات لدى شعبة المعلومات في قوى الأمن الدّاخلي حول قيام مجهول بسرقة أغطية فتحات مجاري الصرف الصحي (أغطية ريغارات) من محطة تكرير الصّرف الصّحي في بلدة عين قنيا الجنوبية.

ونتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة، توصّلت الشعبة إلى تحديد هوية المشتبه به، ويدعى غ. ع. (مواليد عام 1984، لبناني).

بتاريخ 25-6-2021، تمكّنت إحدى دوريات الشّعبة من توقيفه في البلدة المذكورة، وضبطت بحوزته عدداً من الاغطية.

وبالتحقيق معه، اعترف بما نسب إليه، وأجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع مع المضبوطات المرجع المختص، بناء على إشارة القضاء”.

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