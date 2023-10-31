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سرق حقيبة مواطن في فردان ولاذ بالفرار

منذ 44 دقيقة
توقيف - تعبيرية

توقيف - تعبيرية

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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة، البلاغ الآتي:

بتاريخ 22-10-2023، ادّعى مواطنٌ أنَّ مجهولاً أقدم على سرقة حقيبته التي تحتوي على أوراقه الثّبوتية ومبلغ /٤۲۳۰/ دولاراً و /9/ ملايين ليرة لبنانية وأغراض خاصّة، وذلك في محلّة فردان – بيروت، ثم لاذ بالفرار إلى جهةٍ مجهولة.

على إثر ذلك، باشرت قطعات قوى الأمن الدّاخلي إجراءاتها في موقع حصول عمليّة السّرقة ومحيطها. وبنتيجة المتابعة الاستعلامية والتّقنية، توصّلت شعبة المعلومات، في خلال أقل من ٤٨ ساعة، إلى تحديد هويّة مشتبهٍ فيه، وتبيّن أنّه يُدعى: ب. غ. (من مواليد عام ۱۹۷۱، لبناني).
أعطيت الأوامر إلى دوريّات الشّعبة للعمل على تحديد مكانه وتوقيفه، بالتنسيق مع القضاء المختص.

بتاريخ 25-10-2023، وبعد رصدٍ ومراقبة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيفه في محلّة المصيطبة – بيروت.

بتفتيشه وتفتيش منزله، تمّ ضبط مبلغ /۱۸۰۰/ دولارٍ أميركي و /5/ ملايين ليرة لبنانية ومحفظة جلدية صغيرة ومسدّسين حربيَّين.

بالتحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه، وأنّ المبالغ الماليّة المضبوطة في منزله والمحفظة هي من المسروقات.

أعيدت الأموال المضبوطة والمحفظة الى المدّعي، وأجري المقتضى القانوني بحق الموقوف، وأودع والمضبوطات المرجع المعني، عملاً بإشارة القضاء المختص.

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