سرق حوالي 25 ألف دولار ووقع بقبضة الأمن في معروب‎

أفادت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أنه ادعت إحدى المواطنات لدى فصيلة جويا في وحدة الدرك الإقليمي ضد المدعو (غ. س. ‏من مواليد عام 1978، سوري) بجرم سرقة /5000/ دولار أميركي ومصاغ ذهبية قيمتها حوالي /20،000/ دولار أميركي من خزنة ‏حديدية من داخل منزلها الكائن في بلدة معروب‎.‎

ومن خلال التحريات والاستقصاءات المكثّفة، تم تحديد مكان تواجد المشتبه به، حيث أوقفته دورية من الفصيلة على طريق دير كيفا-‏برج قلاوية‎.‎

بالتحقيق معه، أنكر في بادئ الأمر علاقته بالسرقة، ليعود ويعترف أنه بتاريخ 15-11-2021 توجه من بيروت إلى بلدة معروب ‏ودخل إلى منزل المدعية بواسطة نسخة عن مفتاح الباب الرئيسي كان قد استحصل عليها بوقت سابق بطريقة احتيالية، وسرق ‏محتويات الخزنة، وأنه باع قسمًا من المصاغ ليسدد ديونا متوجبة عليه وخبّأ باقي المسروقات في المحل العائد له في بيروت. توجّهت ‏دورية إلى المحل بعد الدلالة على مكانه ومكان تخبئة المسروقات وجرى ضبطها‎.‎

أعيدت المسروقات إلى مالكتها، وأودع الموقوف القضاء المختص لإجراء المقتضى القانوني بحقه‎.‎