سرق مبالغ مالية ضخمة من متاجر ومعارض سيارات ومحلات ... هل وقعتم ضحية اعماله؟

كشفت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة في بلاغ أن معلومات توافرت لدى فصيلة غزير في وحدة الدرك الإقليمي حول مكان تواجد أحد المطلوبين للقضاء، الذي أقدم على العديد من العمليات الاحتيالية، ولاسيّما في مدينة جبيل وجوارها، وقد طالت عملياته محلّات معدّة لبيع المجوهرات، معارض سيارات ومتاجر ألبسة، وأسفرت عن سرقته مبالغ مالية ضخمة.

وأكدت أنه بتاريخ 19-3-2021 وفي بلدة البوار، كمنت له عناصر الفصيلة وتمكّنت من توقيفه، وتبيّن أنه يدعى: ر. د. (مواليد عام 1978، لبناني) كما أن التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص.

وتابع البلاغ:” لذلك، وبناءً على إشارة القضاء، تُعمِّم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي صورته، وتطلب من الذين وقعوا ضحية أعماله، وتعرّفوا إليه، الحضور الى مركز الفصيلة المذكورة الكائن في ساحة غزير، أو الاتصال على الرقم: 920037-09، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللّازمة”.