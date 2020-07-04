سرق منزلين فوقع في قبضة مفرزة استقصاء الجنوب

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة أنه “بتاريخ 7-6-2020، أقدم مجهول على سرقة دراجة آلية وأثاث من منزل المواطن ح. ح. الكائن في بلدة دير عامص – صور. وفي اليوم التالي تعرّض منزل المواطن ي. ح. الكائن في البلدة ذاتها، لسرقة محتوياته.

ونتيجةً للتحريّات التي قامت بها مفرزة استقصاء الجنوب في وحدة الدرك الإقليمي، علمت بحصول عملية بيع وشراء دراجتين آليتين في محلة الحرش – الغبيري، وقام الشاري بنقلهما الى بلدة مركبا، وتبيّن أن إحدى الدراجتين سُرقت من منزل ح. ح. المذكور.

من خلال المتابعة، تمكنت المفرزة من تحديد هوية البائع، ويدعى م. ب. (مواليد عام 1990، لبناني) ومتواجد في محلّة الحرش – الغبيري، حيث أوقفته بعمليةٍ خاطفة. وتبيّن انه مطلوب للقضاء بموجب مذكّرة توقيف بجرم سرقة.

وبالتحقيق معه من قِبل عناصر مخفر قانا، اعترف بسرقة المنزلَين في البلدة المذكورة، بالاشتراك مع: ع. ب. (متوارٍ عن الأنظار)، وانهما باعا المسروقات إلى عددٍ من الأشخاص.

وأودع الموقوف مع الدراجتَين الآليتين مفرزة صيدا القضائية في وحدة الشرطة القضائية، للتوسّع بالتحقيق معه، بناءً على إشارة القضاء المختص، والعمل جارٍ لتوقيف شريكه”.