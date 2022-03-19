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سرق مولدا كهربائيا وهرب.. كيف وقع بقبضة قوى الأمن؟

19 - مارس - 2022
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صـدر عـن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ــ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

بتاريخ 5-3-2022، أقدم مجهول على سرقة مولد كهربائي، ثمنه حوالى /4000/ دولارٍ أميركي، من داخل بناءٍ سكني في بلدة قرنة شهوان، بعد أن دخله بواسطة الكسر والخلع، ثمّ لاذ بالفرار إلى جهةٍ مجهولة، على متن سيارة مجهولة المواصفات.

على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصة في شعبة المعلومات إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف هوية الفاعل وتوقيفه.

بنتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثفة، تمكّنت الشّعبة من تحديد هوية السّارق، ويُدعى:

– خ. ف. (من مواليد عام 1986، سوري)

بتاريخ 16-3-2022، وبعد مراقبة دقيقة، رصدته إحدى دوريات الشّعبة في مدينة عاليه، على متن سيارته المستخدمة في عملية السّرقة، وهي من نوع “كيا”، فعملت على توقيفه وضبط السّيارة.

بالتحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه، وأجري المقتضى القانوني بحقّه وأودع مع السّيارة المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.

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