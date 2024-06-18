سرق 5000 دولار من الحازمية

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة، البلاغ الآتي:

بتاريخ 7-5-2024، أقدم مجهول بواسطة الكسر والخلع على سرقة مبلغ ٥٠٠٠ دولار أميركي، من داخل شركة في الحازمية. وبالتّاريخ ذاته، ادعى مواطن ضد مجهول بجرم محاولة سرقة من داخل منزله في محلّة جسر الباشا – الحازمية.

على أثر ذلك، باشرت شعبة المعلومات إجراءاتها في موقعي حصول السّرقة ومحاولة السّرقة، حيث تبيّن أن منفذ العمليتَين هو الشخص ذاته. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات توصّلت الشّعبة الى تحديد هويّته، وهو المدعو: م. د. (مواليد عام ۱۹۸۱، لبناني)، مقيم في بلدة دير قوبل، وهو من أصحاب السّوابق في مجال السّرقة.

بتاريخ 27-5-2024، وبعد رصدٍ ومتابعة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيفه في دير قوبل، وضبطت بحوزته سكينًا “ست طقات”.

بالتّحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه. وأجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع المرجع المعني بناءً على إشارة القضاء المختص.