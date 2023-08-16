سرور: لإصدار تسعيرة أسبوعية لربطة الخبز

أوضح رئيس نقابة الأفران والمخابز العربية في بيروت وجبل لبنان النقيب ناصر سرور في بيان أن :” قطاع المخابز والأفران يعيش أزمة تتمثل بتأمين العمال لإنتاج الرغيف، ذلك بسبب الأجر اليومي المتدني الذي ربط بالمنصة المتفق عليها بين الوزارة والنقابة والذي لا يكفي لاكثر من عشرة أيام مصروف لشراء الحاجات الضرورية والمقدر بخمسة دولارات وخمسة وسبعين سنتا للاجر اليومي، أي ما يعادل 172 دولارا شهريا”.

وسأل سرور وزير الاقتصاد “هل هذا الاجر يكفي لتأمين السكن والكهرباء والمياه والطعام والدواء؟ أم انه يدفع العمال الى الهروب والهجرة من البلد بحثا عن معيشتهم، تاركين خلفهم أزمة خبز ليس بالسهل معالجتها”.

كما طلب سرور من وزير الاقتصاد بـ “إعادة النظر في موضوع أجور العمال وبسرعة فائقة كي لا تتدهور الامور وتخرج عن السيطرة” .

وأكد بالطلب من مدير مكتب الحبوب والشمندر السكري في وزارة الاقتصاد على ضرورة “إصدار تسعيرة أسبوعية لربطة الخبز تتماشى مع ارتفاع سعر المازوت والمواد الأولية بسبب ارتفاع سعر النفط عالميا” .

وختم:”سنبقى متعاونين مع الوزارة ليبقى الرغيف آمنًا وبعيدًا من التجاذبات الخاصة” .