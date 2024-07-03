سرور لـ"صوت بيروت": في هذه الحالة سيرتفع سعر خبز الفقراء ارتفاعاً جنونياً

يعود الحديث عن رفع الدعم عن الطحين مع اقتراب انتهاء قرض البنك دولي المخصص لدعم الطحين في شهر آب المقبل مما سيؤدي إلى رفع سعر ربطة الخبز بشكل قد لا يتحمله المواطنون المنهكون من ثقل الأزمة الإقتصادية و المعيشية.

في السياق علق رئيس إتحاد نقابات أصحاب الأفران والمخابز في لبنان النقيب ناصر سرور على رفع الدعم عن الخبز وقال في حديث لـ “صوت بيروت أنترناشونال”: إذا قررت الحكومة اللبنانية مجتمعة تحرير سعر ربطة الخبز ورفع الدعم عنها كليا قبل إصدار البطاقة التمويلية الخاصة بالخبز عليها الإجابة على الاسئلة التالية:

اولا ماذا لو ارتفع سعر القمح عالميا

ثانيا ماذا لو ارتفع سعر النفط عالميا

ثالثا ماذا لو ارتفع سعر صرف الدولار محليا

ويؤكد سرور انه في هذه الحالة سيرتفع سعر خبز الفقراء ارتفاعاً جنونياً “وهذا غير مقبول ومرفوض بكل المقاييس الانسانية لأن الخبز لا يشبه الكاتو والحلويات والسمك واللحوم فالخبز هو قوت الشعب اليومي “.

وكشف سرور عن أنهم بصدد عقد لقاء مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي من أجل المطالبة بتثبيت سعر ربطة الخبز وعدم تحريره الكلي لأنه أمر خطير جداً لا يمكن أن يتحمله المواطن.

وختم النقيب سرور قائلا نرفض تحرير الخبز بلا خطة عاجلة تقوم على تثبيت سعر الخبز على سعر صرف الدولار الحالي تحول دون ارتفاعه مهما تدهورت الاحوال على أمل أن ينهض لبنان وينتخب رئيسا للجمهورية ويشكل السلطة من جديد وتتوقف الحرب العدوانية على لبنان ويتعافى البلد واقتصاده