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سرور: نقابات الأفران ملتزمة إلتزام كلّي بقرار الوزير بيرم

منذ 38 دقيقة
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علّق رئيس نقابة الافران والمخابز العربية، في بيروت وجبل لبنان النقيب ناصر سرور، على جهود وزير العمل الدكتور مصطفى بيرم من ناحية الحفاظ على حقوق العمال، وحفظ المؤسسات والشركات، وتوصله الى رفع الحد الادنى إلى ١٨ مليون ليرة بدلا من ٩ ملايين، على أن يتم التصريح عن الموظفين في الضمان الاجتماعي على أساس الحد الادنى الجديد ١٨ مليون ليرة لبنانية.

وقال سرور: “هنيئا للعمال والمؤسسات والشركات بوزير لا ننام عيونه ولا يغفل عن حقوق العمال والموظفين في الوقت الذي يراعي فيه مصالح الطرفين لنهوض البلد واقتصاده”.

وختم: “نقابات الافران ملتزمة التزام كلي بقرار الوزير وهي الى جانبه بكل القرارت الحكيمة التي ترتد على العمال والمؤسسات أيجابا للنهض بالبلد معا في ظل الظروف الاقتصادية والاجنماعية الضاغطة على الجميع”.

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