سعادة يدعو عبر "صوت بيروت إنترناشونال" إلى دعم المازوت

“ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء”، فسعر صرف الدولار يلامس عتبة الـ ٣٠ الف ليرة والحبل عالجرار. نعم، هكذا يستيقظ المواطن اللبناني، دولة غير مسؤولة و”يلي جاي اعظم”.

اعلن رئيس تجمع اصحاب المولدات في لبنان عبدو سعادة خلال اتصال مع “صوت بيروت انترناشونال” “ان الوضع لا يحتمل ابداً ” مشيراً الى انه لا حيلة باليد فالتسعيرة كانت على 22،000 ليرة اما اليوم لا سعر واضح ولا تسعيرة تحاكي العقل والمنطق .

وتابع سعادة متأسفا على الحال الذي وصل اللبناني اليه معتبراً انهم كنقابة عملوا ما بوسعهم على الرغم من الظروف القاسية على تأمين الكهرباء خلال فترة الاعياد ولكن على ما يبدو ان السلطة الحاكمة هي من تريد ان تعيد الشعب بالعتمة.

و ناشد سعادة القصر الجمهوري متسائلا عن موقف رئيس الجمهورية من الوضع الجنوني الذي نعايشه محملاً السلطة الحاكمة مسؤولية كل ما وصلت اليه الظروف، مشيراً الى ان وزارة الطاقة هي الجهة التي تقوم بتسعير قيمة الكيلوات وليس أصحاب المولدات، و يجب دعم مادة المازوت بأي طريقة ممكنة، للتخفيف من معاناة الجميع.

و ختم سعادة داعياً السلطة الحاكمة والاحزاب السياسية إلى الرحيل لانهم المسؤولون الاساسيون عما آلت ظروف اللبناني اليه، “صرنا نترحم على ايام حكومة دياب ولو كان بدا تشتي غيّمت”