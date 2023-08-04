الجمعة 17 محرم 1445 ﻫ - 4 أغسطس 2023 |
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سعد بحث مع مديرة شؤون الاونروا اوضاع الفلسطينيين في مخيم عين الحلوة

منذ 3 دقائق
دمار مخيم عين الحلوة

دمار مخيم عين الحلوة

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استقبل الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب أسامة سعد في مكتبه في صيدا مديرة شؤون الأونروا في لبنان دوروثي كلاوس، يرافقها مدير الأونروا في منطقة صيدا، الدكتور ابراهيم الخطيب، وممثل لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني عبد الناصر الايي، في حضور الدكتور سامر جرادي عن مكتب العلاقات الخارجية في التنظيم، وعضو الأمانة السياسية في التنظيم ناصيف عيس “أبو جمال”.

وبحسب بيان صادر عن المكتب الاعلامي لسعد، فقد “تم التداول في شؤون الفلسطينيين في المخيمات، لا سيما مخيم عين الحلوة بعد الأحداث التي جرت أخيرا. كما تم تأكيد أهمية استقرار الوضع الأمني في المخيم حتى تستطيع الأونروا القيام بدورها ومهامها الانسانية والاجتماعية”.

وتناول المجتمعون تأثير الأحداث التي حصلت في المخيم على الفلسطينيين واللبنانيين على حد سواء بخاصة ما نتج عنها من أضرار معنوية ومادية واقتصادية.

كما بحث النائب عبد الرحمن البزري مع المديرة العامة لوكالة الأونروا في لبنان دورثي كلاوس ومدير الأونروا في صيدا الدكتور ابراهيم الخطيب ومدير لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني عبد الناصر الأيّي، في حضور رئيس تجمع المؤسسات الأهلية في صيدا ماجد حمتو والسادة: محمود السروجي، أماني بساط ومحمد حنينة، في الوضع الحياتي والمعيشي والإجتماعي في مخيم عين الحلوة ومنطقة التعمير والمناطق المجاورة، التي تضررت بفعل الأحداث الأخيرة، وآلية التعويضات المطروحة والكشف على الأضرار وتقديرها وتقييمها، وتقديم المساعدات العاجلة للعائلات المتضررة.

وأكّد البزري “ضرورة أن تتحمّل المرجعيات والجهات الفلسطينية واللبنانية مسؤوليتها في هذا الملف الحيوي والمهم”.

وفي ختام اللقاء، إتفق الطرفان على متابعة البحث مع المراجع والهيئات المعنية.

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