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سعد لبلدية صيدا: المشكلة تتفاقم وأنتم تنظرون.. ماذا تفعلون هناك؟

منذ 19 دقيقة
أسامة سعد

أسامة سعد

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سأل الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب أسامة سعد على منصة “إكس”: ماذا تفعلون هناك في بلدية صيدا؟ أهي المناصب والوجاهات ما تحتاجه المدينة؟

وأضاف قائلًا: “تكدّس النفايات ووساخة الشوارع والروائح النتنة تعيب المدينة بأبشع الأوصاف، وتهدّد صحة أهلها.. قدّمنا خطة لم تأخذوا بها، تفاقمت المشكلة وأنتم تنظرون.. لماذا أنتم قاعدون هناك”؟

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