سعد لبلدية صيدا: المشكلة تتفاقم وأنتم تنظرون.. ماذا تفعلون هناك؟

سأل الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب أسامة سعد على منصة “إكس”: ماذا تفعلون هناك في بلدية صيدا؟ أهي المناصب والوجاهات ما تحتاجه المدينة؟

وأضاف قائلًا: “تكدّس النفايات ووساخة الشوارع والروائح النتنة تعيب المدينة بأبشع الأوصاف، وتهدّد صحة أهلها.. قدّمنا خطة لم تأخذوا بها، تفاقمت المشكلة وأنتم تنظرون.. لماذا أنتم قاعدون هناك”؟

ماذا تفعلون هناك في بلدية صيدا ؟

أهي المناصب والوجاهات ما تحتاجه المدينة ؟

تكدس النفايات ووساخة الشوارع والروائح النتنة تعيب المدينة بأبشع الاوصاف، وتهدد صحة أهلها…

قدمنا خطة لم تأخذوا بها، تفاقمت المشكلة وأنتم تنظرون…

لماذا أنتم قاعدون هناك ؟ — Ousama Saad | أسامة سعد (@OusamaSaad1) November 15, 2023