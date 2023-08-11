سعد: لمعالجة ما حدث في مخيم عين الحلوة

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري، في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، الأمين العام لـ”التّنظيم الشّعبي النّاصري” النّائب أسامة سعد وجرى عرض للأوضاع العامة والمستجدات السياسية والأمنية في ضوء الأحداث الأخيرة في مخيم عين الحلوة .

وقال سعد بعد اللقاء: “الذي حدث في مخيم عين الحلوة خطير، وأكيد يحتاج الى متابعة. وقف إطلاق النار لا يزال هشاً، والتحقيقات حول تحديد المسؤولية نتابعها لتحديد مسؤولية ما جرى، وأيضاً التأكيد على تسليم المطلوبين للسلطات اللبنانية، فضلاً عن معالجة الأضرار التي نتجت عن هذه الأحداث في مخيم عين الحلوة التي لحقت باللبنانيين والفلسطينيين على حد سواء. كل هذه القضايا كانت محل متابعة مع دولة الرئيس”.

وأضاف: “علينا ان نتنبه الى أهمية معالجة هذه الامور، حتى لا تتكرر مثل هذه الأحداث، وبالتالي ندفع الثمن غاليًا من أمننا في مدينة صيدا ومن أمن الوطن اللبناني وأيضُا من أمن الشعب الفلسطيني الذي نحن نحرص عليه على حد سواء. هذا ما تم بحثه اليوم مع دولة الرئيس”.

كما عرض بري للاوضاع العامة، لاسيما الأمنية منها، خلال لقائه المدير العام للأمن العام بالوكالة اللواء الياس البيسري.

على صعيد آخر تسلّم بري تقرير التدقيق الجنائي النهائي الأولي لشركة “ألفاريز أند مارسال”، كما جرى تعميم التقرير على جميع النواب.