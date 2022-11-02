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سعد: "ماغي محمود" فتاة بعمر الورد قتلها إهمال إجرامي

منذ ساعة واحدة
النائب أسامة سعد

النائب أسامة سعد

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نعى الأمين العام لـ”التنظيم الشعبي الناصري” النائب “أسامة سعد” الشابة “ماغي محمود” التي قضت نتيجة انهيار سقف في إحدى مدارس طرابلس.

وحمّل سعد المسؤولين في الدولة مسؤولية مقتل الطالبة نتيجة الإهمال والتدمير الممنهج للتعليم الرسمي.

وكتب عبر “تويتر”: “ماغي محمود فتاة بعمر الورد، تلميذة من طرابلس قتلها إهمال إجرامي من قبل المسؤولين في الدولة، سياسة السلطة تقوم على الإهمال المتعمد والتدمير الممنهج للتعليم الرسمي والجامعة اللبنانية وسائر مؤسسات الدولة”.

وقرّر وزير التربية “عباس الحلبي” تعطيل المدارس والثانويات والمعاهد والمدارس المهنية في طرابلس طوال يوم غد الخميس حدادًا على الفقيدة .

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