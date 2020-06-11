“سعد هو الأخ الأصغر للشيخ بهاء لكن الوفاء لرفيق الحريري و دمه وتضحياته أولاً و آخراً”

الرئيس الشهيد رفيق الحريري ونجله الشيخ بهاء الدين
الرئيس الشهيد رفيق الحريري ونجله الشيخ بهاء الدين

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بعد تداول وسائل الإعلام اليوم كلاماً منسوباً لسعد الحريري حول الشيخ بهاء الدين والمنتديات التي يدعمها، أكد مصدر مقرب من الشيخ بهاء الدين أن:

 

” سعد يبقى الأخ الأصغر للشيخ بهاء ويحبه ويحترمه على المستوى الشخصي والعائلي، لكن هذا لا يعني بأي شكل من الأشكال القبول بالسياسات التي إنتهجها خلال السنوات السابقة وتبقى الأولوية دائماً بالنسبة له “رفيق الحريري” وتضحياته ومشروعه الذي لم ولن يحيد عنه تحت أي ضغط أو تسوية أو إتفاق”.

وفيما يتعلق بالمنتديات التي يدعمها بهاء الدين الحريري أوضح المصدر” لم تكن في يوم من الأيام ولا القائمين عليها طامحين لأي مركز سياسي، لكنهم كانوا دائماً صوتاً معارضاً للسياسات التي أبعدت تيار المستقبل عن خط رفيق الحريري” وختم المصدر مؤكداً “سعد هو الأخ الأصغر للشيخ بهاء الدين، لكن الوفاء لرفيق الحريري و دمه وتضحياته يأتي أولاً و آخراً”.

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