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سعر الخبز على المحك.. هذا ما سيحصل في شهر نيسان

منذ 59 دقيقة
الخبز

الخبز

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أشار نقيب أصحاب الأفران في جبل لبنان أنطوان سيف إلى أن سعر ربطة الخبز سيشهد ارتفاعًا في الأول من نيسان المقبل، بإضافة 1000 ليرة لبنانية على السعر الحالي وفق تسعيرة وزارة الاقتصاد بناءً على اكلاف طن الطحين.

ولفت سيف، عبر صوت لبنان”، إلى أن اتفاقية العام 1981 بين أصحاب الأفران وصندوق الضمان الاجتماعي كانت سارية عندما كانت الأفران مؤسسات صغيرة تصنع الخبز فقط وعندما كان معظم العمال من الجنسية السورية، بفرض مبلغ 1000 ليرة على طن الطحين بحيث يصار الى زيادة هذا المبلغ في نهاية السنة في حال لم يكن كافيًا.

وأوضح أن اللجنة الفنية ارتأت بعد التضخم الحاصل وتحوّل الأفران إلى مؤسسات كبيرة، إلغاء الاتفاقية والتزم 70 في المئة من الأفران التي تحوّلت إلى مؤسسات كبيرة بقوانين وإجراءات الضمان الاجتماعي وبدفع الرسوم المتوجّبة عليها.

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