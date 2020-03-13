سعر تصريف الدولار اليوم الجمعة.. بين الصرافين المرخصين والسوق السوداء

يواصل الصرافون المرخصون التزامهم بتعميم مصرف لبنان الأخير، الذي وضع سقفا لسعر صرف الدولار بحدود 2000 ل.ل.

لكن عددا من هؤلاء لا يخفي، عبر عن“امتعاضه من الوضع القائم، إذ إنهم ملتزمون حكماً بتعميم البنك المركزي وتطبيق القوانين. لكنهم يلفتون نظر المعنيين إلى ضرورة معالجة المشكلة القائمة التي بدأت تؤثر على أعمالهم”.

ويضيفون، “الصرافون المرخصون، بالتزامهم بتعميم المصرف المركزي، يخسرون قسماً من زبائنهم، الذين باتوا يلجأون إلى الصرافين غير المرخصين لصرف دولاراتهم بأسعار أعلى وأقرب إلى السعر الفعلي للدولار”، طالبين “معالجة هذه المشكلة في أسرع وقت”.

أما في ما يسمى “السوق السوداء”، فيتم التداول بسعر صرف الدولار، اليوم الجمعة 13/03/2020، لدى الصرافين غير المرخصين، ما بين 2450 – 2550 ليرة لبنانية للدولار الواحد.