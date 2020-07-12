سعر صرف الدولار: إحجام في العرض والطلب.. ومفاجآت نهاية الاسبوع المقبل

يواصل سعر صرف الدولار في السوق السوداء انخفاضه مقابل الليرة اللبنانية، فبعدما وصل أمس السبت إلى حدود الـ 7000 ليرة، عاد صباح اليوم الأحد ليسجّل مزيدًا من الانخفاض، حيث تراوح ما بين 6300 ليرة لبنانية للمبيع و 6600 ليرة لبنانية للشراء.

وكانت نقابة الصرافين أعلنت أمس السبت تسعير سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية لدى مؤسسات وشركات الصرافة السبت والأحد حصرا وبهامش متحرك بين: الشراء بسعر 3850 كحد أدنى، والبيع بسعر 3900 كحد أقصى

من جانبها فسّرت مصادر اقتصادية هبوط سعر صرف الدولار في السوق السوداء بمسألة العرض والطلب، اذ يبدو أن الطلب على الدولار بدأ يتراجع في الفترة الأخيرة وهذا التراجع قد يستمر في الأسبوع المقبل مع توقع مفاجآت قد تعيده للإرتفاع من جديد.

وأعربت المصادر عبر “الأنباء الإلكترونية”، عن إعتقادها أن سياسة خفض الدولار تهدف الى دفع الناس الى بيع مدخراتهم من الدولار خوفاً من خسارة قيمتها، ليعاد طرحها مجددا في السوق السوداء بسعر اعلى مما كانت عليه. ورأت أن الاسبوع المقبل قد يشهد المزيد من الكر والفر في تقلبات سعر الصرف.

يذكر أن بنك أوف أميركا منذ أيام وفي تقريره الاخير بناءً على تقديرات صندوق النقد الدولي، الجميع، اعتبر أنه من المرجح أن يلامس الدولار الأميركي عتبة الـ46500 ليرة نهاية العام الحالي