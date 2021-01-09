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سعر صرف الدولار مقابل الليرة اليوم

منذ ساعتين
دولار السوق السوداء

دولار السوق السوداء

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أعلنت نقابة الصرافين تسعير سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية ليومي السبت والاحد في 9 و 10/1/2021 حصرا وبهامش متحرك بين: الشراء بسعر 3850 حدا أدنى والبيع بسعر 3900 حدا أقصى.

وأثار انهيار مالي بحجم غير مسبوق في لبنان، مخاوف بشأن الاستقرار في بلد يواجه أزمات عدة.

وتفاقمت المشكلات التي يواجهها لبنان بفعل الفوضى السياسية وجائحة كوفيد-19 والانفجار الضخم الذي دمر ميناء بيروت وأودى بحياة نحو 200 شخص وخلف تلفيات تقدر بمليارات الدولارات.

وبعد شهور من الخلافات يتجه السياسيون الآن صوب اختيار رئيس وزراء غدا الخميس لتشكيل حكومة جديدة يتعين عليها بدء تعاف اقتصادي وجلب مساعدات خارجية.

وتفجرت الأزمة الاقتصادية، الناجمة عن هدر وفساد حكومي على مدى عقود، في الخريف الماضي في ظل شح تدفقات رؤوس الأموال واندلاع احتجاجات في أنحاء البلاد. وعلى مدى عام، انهارت العملة وأصيبت البنوك بحالة من الشلل فيما تستمر زيادة الأسعار وتسريح العمالة.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

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