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سعر صرف الدولار مقابل الليرة اليوم

منذ 21 دقيقة
آخر تحديث: 18 - يناير - 2021 9:08 صباحًا
الدولار

الدولار

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أعلنت نقابة الصرافين تسعير سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية ليوم الاثنين 18/1/2021 حصرا وبهامش متحرك بين: الشراء بسعر 3850 حدا أدنى والبيع بسعر 3900 حدا أقصى.

وتفاقمت الأزمة المالية التي يشهدها لبنان بسبب تأثير وباء كوفيد-19، والانفجار الذي شهده مرفأ بيروت، في شهر أغسطس/ آب، وأدى إلى دمار واسع النطاق في العاصمة….”

وتقع المصارف اللبنانية في دائرة الاتهام لجهة تحويلها أموالاً من لبنان إلى الخارج، تعود لسياسيين ورجال اعمال ومصرفيين تدور حولهم علامات استفهام، تتعلّق بطريقة جمعهم لكل تلك الأموال المحوّلة، خاصة وأن ملف هدر المال العام مفتوح على مصراعيه، والقوى السياسية تتّهم بعضها البعض بالفساد والهدر.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

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