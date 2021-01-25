برامج

شاهد اخر حلقاتنا اونلاين
استمع لاذاعتنا

سعر صرف الدولار مقابل الليرة اليوم

منذ 11 ساعة
الدولار

الدولار

A A A
طباعة المقال

أعلنت نقابة الصرافين تسعير سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية ليوم الاثنين 25/1/2021 حصرا وبهامش متحرك بين: الشراء بسعر 3850 حدا أدنى والبيع بسعر 3900 حدا أقصى.

ويشهد لبنان أسوأ انهيار اقتصادي منذ عقود، يتزامن مع شحّ الدولار وفقدان العملة المحلية أكثر من نصف قيمتها، عدا عن ارتفاع معدلالتضخم، ما جعل قرابة نصف السكان تحت خط الفقر.

ودفعت هذه الأزمة مئات آلاف اللبنانيين للخروج إلى الشارع منذ 17 أكتوبر احتجاجاً على أداء الطبقة السياسية التي يتهمونها بالفسادوالفشل في إدارة الأزمات المتلاحقة.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

المزيد من أخبار لبنان

الشيخ بهاء الحريري
بالفيديو: حوار جريء لـ بهاء الحريري مع الإعلامي فرانك كاين
النائب فؤاد مخزومي
مخزومي: الهجمات على سويسرا والقضاء السويسري مثيرة للاستهجان
توتّر في محيط سرايا طرابلس
ارتفاع حدة التوتر في طرابلس.. واستدعاء وحدات إضافية من الجيش

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

جيجي حديد
اسم مولودة جيجي حديد يفجر جدلا واسعا … لا معنى له ولا أصل
اكتشاف علاج للشلل
يعالج الشلل في أسبوعين … علاج جيني جديد قد يغير حياة الناس
العالم بانتظار لقاح كورونا
هل تُدمر اللقاحات ضد كورونا جهاز المناعة؟