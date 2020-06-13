سعر صرف دولار السوق السوداء اليوم السبت في حالة لا استقرار

يسيطر الترقب على حركة التداول بسعر صرف الدولار، اليوم السبت، في السوق السوداء. ويمكن القول إن الحركة خفيفة إجمالا، على خلفية الحذر وترصد كيفية تطبيق القرارات التي اتُفق عليها في مجلس الوزراء، أمس الجمعة، لضبط تفلت الدولار.

ونقل موقع موقع القوات اللبنانية الإلكتروني إلى أن التداول بسعر صرف الدولار، اليوم السبت 13/06/2020، في السوق السوداء ولدى الصرافين غير المرخصين، “طالع نازل”، ويتراوح ما بين 4200 – 4500 ليرة لبنانية مقابل الدولار الواحد، مع التحفظ على هذا الرقم لأن المسألة “فالتة”.

وتضيف المصادر أن عمليات تداول عدة تحصل بين الأفراد والتجار وأصحاب المهن الحرة عند معدلات أعلى، ما بين 4800 – 5000 ل.ل للدولار، وأحيانا أكثر من هذا الرقم بحسب الحاجة.

من ناحيته أكد رئيس “حركة الاستقلال” النائب ميشال معوض ان “قرار ضخ المزيد من الدولارات في السوق خطير جدا ولن يحل أزمة سعر الدولار بل سيزيد نزيف العملة الأجنبية نحو سوريا على حساب أموال المودعين وقدرة لبنان على تأمين الحد الادنى من حاجاته”.

معوض وفي تغريدة عبر “تويتر”، قال: “لا حل الا بإصلاحات جذرية. فلتتحمل الحكومة مسؤولياتها عوض التراشق بالمسؤوليات وتهديد مستقبل لبنان واللبنانيين”.