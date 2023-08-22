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سعيد: استقواء فريق بإيران يتجّه إلى فشل حتميّ

منذ 11 دقيقة
فارس سعيد

فارس سعيد

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اعتبر رئيس “المجلس الوطني لرفع الاحتلال الإيراني عن لبنان” فارس سعيد عبر حسابه على منصة “إكس”، أنّ “العيش المشترك يُشكّل معنى لبنان ولا معنى للبنان بدونه، وليس حصيلة رغبة المسيحيين العيش مع المسلمين أو العكس، بل إنه حصيلة استحالة كلّ فريق العيش لوحده”.

وأضاف سعيد أنّ العيش المشترك يُعطي “لشخصيّة كل لبناني “خلطة” ونكهة ثقافيّة لا تراها عند المسلمين ولا عند المسيحيين في العالم، وتشكّل “المصلحة” المشتركة عماده الأساسي، أي لا عيش مشترك إلاّ على قاعدة بلورة نظام مصلحة مشترك بين المسيحيين والمسلمين. وشروطه اثنين: العدالة والحريّة”.

سعيد لفت إلى أنّ “غياب العدالة وقمع الحريّة ينسف العيش المشترك، والاستقواء بالخارج على حساب الشريك الداخلي خطير، إذ يعطي الداخل جزء من السيادة مقابل دعم خارجي، جرّبها الجميع وفشل”، مشيرًا إلى أنّ “السيادة لا تتجزأ ولا مكاسب على حساب الشريك، وقد سقطت تجارب الجميع مع منظمة التحرير وسوريا وإسرائيل، واستقواء فريق بإيران اليوم يتجّه إلى فشل حتمي”.

وتابع: “للعلم والخبر خاصة إلى المطالبين “بترتيبات إداريّة للجماعات في لبنان”، تحاول الهند يوم الأربعاء الوصول إلى القمر عبر chandrayaan-3”.

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