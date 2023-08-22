سعيد: استقواء فريق بإيران يتجّه إلى فشل حتميّ

اعتبر رئيس “المجلس الوطني لرفع الاحتلال الإيراني عن لبنان” فارس سعيد عبر حسابه على منصة “إكس”، أنّ “العيش المشترك يُشكّل معنى لبنان ولا معنى للبنان بدونه، وليس حصيلة رغبة المسيحيين العيش مع المسلمين أو العكس، بل إنه حصيلة استحالة كلّ فريق العيش لوحده”.

العيش المشترك

١-يشكّل معنى لبنان و لا معنى للبنان بدونه

٢-ليس حصيلة رغبة المسيحيين العيش مع المسلمين او العكس

٣-انه حصيلة استحالة كل فريق العيش لوحده

٤-يعطي لشخصيّة كل لبناني "خلطة" و نكهة ثقافيّة لا تراها عند المسلمين و لا عند المسيحيين في العالم — Fares Souaid (@FaresSouaid) August 22, 2023

وأضاف سعيد أنّ العيش المشترك يُعطي “لشخصيّة كل لبناني “خلطة” ونكهة ثقافيّة لا تراها عند المسلمين ولا عند المسيحيين في العالم، وتشكّل “المصلحة” المشتركة عماده الأساسي، أي لا عيش مشترك إلاّ على قاعدة بلورة نظام مصلحة مشترك بين المسيحيين والمسلمين. وشروطه اثنين: العدالة والحريّة”.

سعيد لفت إلى أنّ “غياب العدالة وقمع الحريّة ينسف العيش المشترك، والاستقواء بالخارج على حساب الشريك الداخلي خطير، إذ يعطي الداخل جزء من السيادة مقابل دعم خارجي، جرّبها الجميع وفشل”، مشيرًا إلى أنّ “السيادة لا تتجزأ ولا مكاسب على حساب الشريك، وقد سقطت تجارب الجميع مع منظمة التحرير وسوريا وإسرائيل، واستقواء فريق بإيران اليوم يتجّه إلى فشل حتمي”.

٩-الإستقواء بالخارج على حساب الشريك الداخلي خطير

١٠-اذ يعطي الداخل جزء من السيادة مقابل دعم خارجي …جرّبها الجميع و فشل

١١-السيادة لا تتجزأ و لا مكاسب على حساب الشريك

١٢- سقطت تجارب الجميع مع منظمة التحرير و سوريا و اسرائيل…

١٣- إستقواء فريق بايران اليوم يتجّه الى فشل حتمي — Fares Souaid (@FaresSouaid) August 22, 2023

وتابع: “للعلم والخبر خاصة إلى المطالبين “بترتيبات إداريّة للجماعات في لبنان”، تحاول الهند يوم الأربعاء الوصول إلى القمر عبر chandrayaan-3”.

للعلم و الخبر خاصة الى المطالبين "بترتيبات اداريّة للجماعات في لبنان"

تحاول الهند يوم الاربعاء الوصول الى القمر عبر chandrayaan-3 — Fares Souaid (@FaresSouaid) August 22, 2023